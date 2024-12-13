〈焦點股〉緯穎自結11月大賺1.2個股本 股價歡呼漲逾2%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-13 12:54

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緯穎 (6669-TW)11 月近日應證交所公告，自結 11 月損益，單月稅後純益 22.3 億元，大賺超過一個股本，單月每股純益 12 元，激勵緯穎今 (13) 日股價紅通通，漲逾 2%。

緯穎早盤以 2485 元開高走高，午盤最高漲至 2535 元，漲逾 2%，截至 12 點 15 分，股價暫報 2525 元，漲幅 2.43%，站穩所有均線，成交量超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，本周三大法人合計買超 774 張。

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緯穎 11 月營收 374.65 億元，月增 5.89%，年增 93.27%，連續 7 個月成長，寫下歷史同期新高；累計今年 1 至 11 月營收 3177.74 億元，年增 43.35%。

緯穎先前指出，下半年客戶需求優於上半年，加上多個 AI 專案都將出貨，且在 AI、通用型伺服器雙雙帶動下，第四季營運持續上攻。