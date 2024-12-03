〈AWS雲端年會〉緯穎選擇AWS Outposts 全球製造部署時間縮短90%

鉅亨網記者魏志豪 美國拉斯維加斯 2024-12-03 08:43

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亞馬遜 (AMAZ-US) 旗下 AWS 與緯穎 (6669-TW) 今 (2) 日共同宣布，緯穎選擇 AWS Outposts 建置其全球智慧製造基地，過去建置新廠的自動化和倉庫管理系統普遍需要 10 週，但透過 AWS Outposts，緯穎馬來西亞新廠建置時間縮短 90%，僅需 1 週。

AWS 指出，Outposts 是混合雲架構，提供客戶完全托管式服務，透過混合本地和邊緣的 AWS 基礎架構和 AWS 服務，緯穎實現快速、高效、靈活、低延遲、有彈性且安全的全球部署，加速其在全球擴展智慧工廠的願景。

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AWS 說，過去建置新廠的製造自動化和倉庫管理系統通常總共需要 10 週的時間，包括硬體安裝、資源配置和存取點 (AP) 部署，透過自家 Outposts 服務，緯穎能夠無縫整合跨 AWS 區域和工廠位置的數據，並遠端配置系統參數，緯穎透過 Outposts 將馬來西亞新廠的部署時間縮短 90%，僅需 1 週。

其中，在 AP 部署階段，AWS Outposts 幫助緯穎將新廠管理系統的部署時間從 2 週縮短至 2 小時，更幫助緯穎提前 10 個月建置完生產環境。

緯穎利用 AWS Outposts 的統一管理介面，簡化管理開銷，IT 系統管理只需要原來人力的八分之一，不僅釋放員工時間進行策略工作，也透過 AWS Outposts 為緯穎全球工廠提供集中管理服務，降低管理資料中心和 IT 系統的營運和人力成本。

緯穎借助 AWS Outposts 在全球各個國家和地區的服務，可完全托管至本地雲端基礎設施，並在任何地方快速擴展智慧製造，使緯穎能夠更快地適應市場變化或新的業務需求。

AWS Outposts 透過靈活擴展本地基礎架構的運算、儲存和網路資源來支援可擴充​​性，同時與 AWS 區域無縫整合以獲得額外的容量和服務，以快速適應市場變化或新的業務需求。

此外，透過利用 AWS Outposts，緯穎能夠將現場設備與其製造和倉庫管理系統之間的網路延遲保持在 5 毫秒以下，以應對延遲敏感的工作負載。AWS Outposts 也透過 AWS Backup 和 AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) 提供了強大的災難復原解決方案，讓緯穎能夠將其關鍵工作負載備份並複製到選定的 AWS 區域或其他 Outposts。如果發生硬體、網路或站點故障，工廠流量可以無縫傳輸到 AWS 區域或其他前哨站，確保業務連續性並最大限度地減少營運中斷。

緯穎資訊長 James Wen 表示，公司致力於數位轉型和全球擴張，AWS Outposts 提供整合的 AWS 服務和 API，使公司能夠使用熟悉的 AWS 工具透過安全協議部署和運行應用程式和工作負載，並釋放智慧製造的全部潛力，推動創新和生產效率，以及強化工業 4.0 時代的全球競爭力，期待進一步擴大與 AWS 的合作。

AWS 的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Edge 副總裁 Jan Hofmeyr 表示，在技術快速創新的新時代，AWS 正在積極幫助客戶進行全球擴張並抓住新的商機。緯穎在全球擴展智慧製造是一個鼓舞人心的例子，說明製造商如何利用 AWS Outposts 來加速創新並滿足不斷增長的客戶需求。我們很高興與緯穎合作，支持他們在工業 4.0 時代的數位轉型。