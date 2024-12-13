〈中美晶記者會〉徐秀蘭：勞資協商兩大原則 12月底前拍板

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-13 15:24

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中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭今 (13) 日親自出面說明勞資爭議，首先是澄清公司並未強制員工使用特休，先前討論皆僅在協商階段，也跟宜蘭經營團隊討論兩大原則，一是員工年終獎金必須足額發放，二是年前薪水不要打折扣，相關勞資協商事宜希望在 12 月底、甚至聖誕節前拍板定案。

徐秀蘭坦言，自家 N 型 TOPCon 電池轉換效率高達 25.5%，對新品抱持高度期待，但由於太陽光電案場審批進度不如預期，即便成案，也多採用第三地進口模組，衝擊本土太陽能製造業，導致公司庫存水位不斷升高，為合理管控庫存水位，因此決定將在製品 (WIP) 做完後，讓員工提早回家過年，生產線則自 1 月 6 日起停工至農曆年後。

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由於工廠未開工，依勞基法將依法辦理無薪假，不過，徐秀蘭說，中美晶集團以照顧員工為優先考慮，因此跟宜蘭經營團隊討論兩原則，一是年終獎金足額發放，二是不希望員工薪水打折扣，解套方法就是歡迎員工預先使用特休，若特休不夠也可預借，之後若無特休可使用，可在後續改請事假並不扣全勤，總之希望讓員工在 1 月拿到應有的薪資。

徐秀蘭也強調，若員工對自己特休另有規劃，公司也抱持開放態度，並依法通報無薪假，以上就是第一次協商，目前初估宜蘭廠電池產線員工超過 100 名，同廠區的售電部分並未受影響，至於勞資協商希望在 12 月底前、甚至聖誕節前敲定。

徐秀蘭也對宜蘭同仁造成困擾感到抱歉，指出由於新竹廠跟竹南廠兩廠間距離較近，有支應需求時可以機動調度，但宜蘭廠只有獨立一座廠，因此宜蘭廠也相對辛苦，也補充有很多同仁希望她不要因媒體誤解就取消第一個方案。