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【中國情勢】12月政治局會議釋出什麼訊號？陸股是否會重演924飆漲行情？

鉅亨研報 2024-12-13 10:46

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【中國情勢】12月政治局會議釋出什麼訊號？陸股是否會重演924飆漲行情？(圖:shutterstock)

一、12 月政治局會議釋出什麼訊號?

12/9 中共中央政治局召開會議，分析研究 2025 年經濟工作，為後續 12 月中央經濟工作會議揭開序幕，年底政治局會議為方向性、原則性的計劃隔年工作，因此若比較 2023 年 12 月、及 2024 年 9 月政治局會議，這次會議對當前現況較 7 月和 9 月政治局會議更樂觀，指出全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成，提及將實施更積極有為的宏觀政策，比較主要包含三大亮點：


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(1) 更積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策:

貨幣政策表述由 2023 年的穩健轉為適度寬鬆，上一輪使用適度寬鬆追溯 14 年前 - 2008 年金融海嘯之際，2008 年人行將存款利率由 4.17% 調降至 2.25%，不過 2009 年和 2010 年存款利率皆維持在 2.25%，適度寬鬆表述可能暗示後續貨幣政策…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、更積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，明年中國貨幣和財政政策空間還有多大?

三、官方積極訊號發出，陸股是否還有一波急漲行情？

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趨勢分析永豐金證券政治局會議陸股

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