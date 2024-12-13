〈焦點股〉大同海外事業迎爆發年 股價開高但追價買盤不捧場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-13 12:06

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大同 (2371-TW) 昨 (12) 日召開法說會，指出電力事業明年有望呈現雙位數成長，更定調 2025 年為海外市場爆發的起始年，激勵大同今 (13) 日早盤開高，不過隨後壓回翻黑。

大同早盤以 46.8 元開高，最高漲至 47.15 元，不過隨後翻黑走低，最低跌至 45 元，跌幅超過 2%，截至 11 點 40 分，股價暫報 45.55 元，跌幅 1.73%，成交超過 1.6 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 2 個交易大舉提款，11、12 日兩日合計賣超 7747 張。

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大同整體電力事業在手訂單金額達 150 億元，將透過提升變壓器、電線電纜以及馬達產能，看好明年有雙位數成長。其中，變壓器在手訂單維持百億以上，訂單能見度看到 2027 年，也切入資料中心，並搶攻 AI 設備需求的商機。

另外，大同也提到，明年海外市場將大爆發，特別是北美與日本市場，陸續皆有新訂單挹注。發言人丁爾昆說「北美訂單會讓大家驚艷」，日本市場掌握度高，且第二代智慧電表將於明年開始交貨，定調 2025 年為海外市場爆發的起始年。