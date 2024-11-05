大同芙蓉大樓資產活化Q3入帳 前三季獲利67億元 EPS 3元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-05 19:42

‌



大同 (2371-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，受惠芙蓉大樓資產活化交易已在第三季完成入帳，帶動獲利表現亮眼，第三季稅後純益 69.49 億元，本業獲利創近 8 季新高，且前三季稅後純益達 67.36 億元，年增超過 2 倍，每股純益 3 元。

大同第三季營收 121.19 億元，季減 4.7%，年增 5.4%；毛利率 17.6%，季增 9.8 個百分點，年減 1.5 個百分點；營益率 60.2%，較第二季轉正，年增 56.9 個百分點；稅後純益 69.49 億元，較第二季轉盈，年增 9.21 倍，每股純益 3.09 元。

‌



大同累計前三季營收 356.1 億元，年減 1.1%；毛利率 14.6%，年減 4.2 個百分點；營益率 19.8%，年增 14.9 個百分點；稅後純益 67.36 億元，年增 2.56 倍，每股純益 3 元。

大同表示，芙蓉大樓已在第三季全數入帳，復興南路的不動產則力拚在今年底前交割，且這兩案總售價超過 220 億元以上，預期產生的重大處分利益將對公司營運、獲利以及股東股利皆有助益，實現明年發股利回饋給股東的目標。

展望第四季，大同電力事業群在電力變壓器，以及台電進入出貨密集期，加上海外變壓器與發電機組訂單也進入最後出貨準備階段，營運將優於第三季，目前產線接趨於滿載，新能源事業拓展正向，重電訂單能見度已經看到 2027 年。