〈大同法說〉電力事業在手訂單150億 明年海外市場大爆發助營收雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 18:31

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大同 (2371-TW) 今 (12) 日召開法說會，指出目前電力事業整體在手訂單金額達 150 億元，透過提升變壓器、線纜以及馬達產能，看好明年有雙位數成長。另外，也預期明年北美及日本市場將大鳴大放，定調 2025 年為海外市場爆發起始年。

大同表示，在電力事業群包括變壓器、電線電纜及馬達。變壓器方面，目標將大園廠電力變壓器產能提升 25%，觀音廠則擬擴增新廠，增加配電變壓器產能；線纜部分，在 69/161kV 新產線提升 30% 產能，同時建置 345kV 新廠產線；至於馬達方面，預計 2025 年導入自動化生產。

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大同指出，目前變壓器在手訂單維持百億以上，訂單能見度看至 2027 年，也切入資料中心，同步搶攻 AI 設備廠需求商機。另外，看好非晶質變壓器明年有望成長 2 成。

大同近年電力事業積極布局海外，包括北美、日本、東南亞及澳洲皆有布局，其中，看好北美與日本市場。

大同進一步說明，北美市場方面，已通過電力大廠認證，打入供應鏈，並與三大電網經銷通路組成策略聯盟；日本市場掌握度高，已取得日本次世代智慧電表標案，第二代明年開始生產交貨。

至於投資人關心的股利，大同則指出，目標是 2025 年一定發放股利，力拚配發率不低於 60%，並達到每半年發放股利的目標，不過大同強調，實際股利發放仍以董事會決議為主。