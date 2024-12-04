爭取美國製造門票 大同簽署財務顧問合約啟動跨國策略性投資

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-04 16:07

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大同 (2371-TW) 今 (4) 日宣布，為搶攻美國變壓器市場商機，以及因應美國新任總統川普的美國製造政策，啟動跨國策略性投資計畫，已與會計師事務所簽署財務顧問服務合約，助力大同完成美國策略性投資。

大同表示，川普將於明年 1 月重返白宮，美國製造成為經貿主軸，日前川普也揚言，就職後將對中國、墨西哥加徵關稅，可能削弱中國與墨西哥產品的競爭力。此外，AI 發展也帶動用電與基礎建設需求與日俱增，加上淨零碳排成為全球趨勢，美國電力相關設備需求也大幅成長。

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大同指出，公司持續密切關注國際市場趨勢，首先與美國三大電網的經銷通路組成策略聯盟，以快速生產及擴充產能的優勢，進一步爭取訂單。接著是鎖定美國具有電線電纜、重電生產能力的業者，進行策略性投資，進而取得美國製造門票。