大同宜蘭冬山超高壓變電所儲能系統啟用 穩定電網角色吃重

鉅亨網記者劉玟妤 宜蘭 2024-11-20 12:05

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大同 (2371-TW) 旗下大同智能承接台電宜蘭冬山超高壓變電所增設 60MW 儲能系統案，日前已正式上線，並於今 (20) 日舉辦啟用儀式。大同總經理沈柏延指出，冬山儲能系統案場在控制慣量以及穩定電網中，扮演非常重要的角色。

台電表示，繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設置 20MW 儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用 60MW 儲能系統，再打造 60MW 的冬山儲能系統。冬山儲能系統占地約 1600 坪，配備 23 個貨櫃，總儲電量達 8.5 萬度，等同可滿足 8000 戶家庭一整天的用電需求。

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冬山儲能系統除了可以提供頻率控制服務外，為配合高電力品質的「即時慣量測量系統」，更導入全台首座週期性功率調變功能 (FPPM)，提供量測系統慣量所需的電能。另外，也擴充增強型動態調頻 (E-dreg) 功能，提供能量移轉服務，可直接由電力交易平台控制及調度，有助電網的穩定性。

沈柏延指出，未來再生能源的發展著重在光儲能整合以及表後儲能的市場。其中，在工業與商業的表後儲能將會是大同努力方向，若未來電價調漲，如何透過尖峰及離峰的電費價差，進一步建立自己的表後儲能電表，並利用光儲能有效使用電力，這部分會是一大商機。