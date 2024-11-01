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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.03元下修至2.97元，其中最高估值3.91元，最低估值-6.55元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.91(3.91)4.518.344.14
最低值-6.55(1.81)2.563.133.77
平均值0.49(3.04)3.324.24.01
中位數2.97(3.03)3.253.614.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值88.20億90.67億110.15億92.97億
最低值86.78億86.25億88.30億90.31億
平均值87.40億88.30億91.69億91.54億
中位數87.45億88.40億89.74億91.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.000.303.203.103.20
營業收入77.94億80.40億86.96億90.03億89.53億

詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

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