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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-02 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.3元，其中最高估值3.23元，最低估值-6.61元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.23(3.91)4.518.344.11
最低值-6.61(-6.55)2.563.133.77
平均值-0.81(0.24)3.264.123.89
中位數2.3(2.88)3.243.483.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值87.65億90.67億110.15億92.97億
最低值86.73億86.25億88.30億89.90億
平均值87.25億88.11億91.42億91.06億
中位數87.38億88.02億89.51億90.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.000.303.203.103.20
營業收入77.94億80.40億86.96億90.03億89.53億

詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

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