鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-02 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.88元下修至2.3元，其中最高估值3.23元，最低估值-6.61元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.23(3.91)
|4.51
|8.34
|4.11
|最低值
|-6.61(-6.55)
|2.56
|3.13
|3.77
|平均值
|-0.81(0.24)
|3.26
|4.12
|3.89
|中位數
|2.3(2.88)
|3.24
|3.48
|3.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|87.65億
|90.67億
|110.15億
|92.97億
|最低值
|86.73億
|86.25億
|88.30億
|89.90億
|平均值
|87.25億
|88.11億
|91.42億
|91.06億
|中位數
|87.38億
|88.02億
|89.51億
|90.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|0.30
|3.20
|3.10
|3.20
|營業收入
|77.94億
|80.40億
|86.96億
|90.03億
|89.53億
詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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