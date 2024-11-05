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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至-6.02元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 18:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.88元下修至-6.02元，其中最高估值1.81元，最低估值-6.61元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.81(3.23)4.515.276.68
最低值-6.61(-6.61)2.072.733.09
平均值-5.37(-4.53)3.193.514.34
中位數-6.02(-5.88)3.233.433.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值87.56億90.67億89.92億93.42億
最低值86.73億84.67億85.60億86.69億
平均值86.92億87.48億88.44億90.08億
中位數86.84億87.47億88.65億90.11億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.000.303.203.103.20
營業收入77.94億80.40億86.96億90.03億89.53億

詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSIRI

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