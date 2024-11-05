鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股(SIRI-US)EPS預估下修至-6.02元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 18:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對星XM控股(SIRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.88元下修至-6.02元，其中最高估值1.81元，最低估值-6.61元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.81(3.23)
|4.51
|5.27
|6.68
|最低值
|-6.61(-6.61)
|2.07
|2.73
|3.09
|平均值
|-5.37(-4.53)
|3.19
|3.51
|4.34
|中位數
|-6.02(-5.88)
|3.23
|3.43
|3.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|87.56億
|90.67億
|89.92億
|93.42億
|最低值
|86.73億
|84.67億
|85.60億
|86.69億
|平均值
|86.92億
|87.48億
|88.44億
|90.08億
|中位數
|86.84億
|87.47億
|88.65億
|90.11億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|0.30
|3.20
|3.10
|3.20
|營業收入
|77.94億
|80.40億
|86.96億
|90.03億
|89.53億
詳細資訊請看美股內頁：
星XM控股(SIRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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