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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體PAYC-US的目標價調升至220元，幅度約11.68%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)提出目標價估值：中位數由197元上修至220元，調升幅度11.68%。其中最高估值278元，最低估值175元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Paycom軟體評價：積極樂觀4位、保持中立17位、保守悲觀1位。

Paycom軟體今(12日)收盤價為240.25元。近5日股價上漲11.68%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PAYC市場預估目標價

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