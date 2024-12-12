鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體PAYC-US的目標價調升至220元，幅度約11.68%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)提出目標價估值：中位數由197元上修至220元，調升幅度11.68%。其中最高估值278元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Paycom軟體評價：積極樂觀4位、保持中立17位、保守悲觀1位。
Paycom軟體今(12日)收盤價為240.25元。近5日股價上漲11.68%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體PAYC-US的目標價調升至185元，幅度約5.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調升至57.5元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至11.5元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International IncLII-US的目標價調升至655元，幅度約3.97%
上一篇
下一篇