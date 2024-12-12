鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為132.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 04:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.22元上修至3.28元，其中最高估值3.53元，最低估值3.16元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.53(3.53)
|3.78
|4.19
|3.58
|最低值
|3.16(3.16)
|2.62
|2.55
|3.58
|平均值
|3.31(3.29)
|2.93
|3.23
|3.58
|中位數
|3.28(3.22)
|2.81
|3.13
|3.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.42億
|90.02億
|93.91億
|96.04億
|最低值
|74.72億
|78.12億
|83.56億
|96.04億
|平均值
|75.92億
|82.64億
|89.47億
|96.04億
|中位數
|75.27億
|82.41億
|90.26億
|96.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.41
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|營業收入
|33.31億
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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