致伸科技四度獲永續雙獎 已提交淨零目標審查

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-12 15:17

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電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (12) 日宣布，再次榮獲台灣企業永續獎（TCSA）百大永續典範企業及永續報告電子資訊製造業白金獎兩項大獎，是連續第四年獲得這兩項殊榮。

致伸科技今年 1 月已提交科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）1.5℃長期淨零承諾並通過審查，目前已進一步提交目標審查，未來也將依 SBTi 審查通過之淨零目標，實踐集團溫室氣體減量，朝 2050 年淨零排放目標邁進。

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作為多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）技術的核心供應商，致伸持續通過國內外永續評比檢視 ESG 營運績效，目前已獲得 MSCI ESG A 級評等，並連續四年入選天下雜誌「天下永續公民 100 強」，同時也獲得亞洲最佳企業雇主獎的肯定。