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致伸11月營收45億元年月雙減 積極拓展AIOT、車用多個應用領域

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 20:53

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致伸11月營收45億元年月雙減 積極拓展AIOT、車用多個應用領域。(圖：致伸提供)

電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (5) 日公佈 11 月份營收為新台幣 45 億元，月減 3%、年減 9.6%；累計前 11 月合併營收為新台幣 541.7 億元，較去年同期年減 4%；致伸指出，目前積極拓展 AIOT、車用產品等多個應用領域。

致伸指出，面對全球經濟不確定性，致伸以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）技術為核心，持續擴展產品應用範疇；目前應用領域涵蓋公共安全設備、AIoT 視覺解決方案，並在 AI 視訊會議與車載產品等領域深耕，同時布局工業視覺與聲學檢測等利基型市場。


在全球產能布局方面，致伸指出，除了既有的中國及捷克廠外，正積極提升泰國廠的生產比重，並持續投資自動化設備提高生產效率，也推動數位轉型，以數據驅動決策，提升內部營運效率，並加強供應鏈管理的彈性與穩定性。

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