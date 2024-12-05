致伸11月營收45億元年月雙減 積極拓展AIOT、車用多個應用領域

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 20:53

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電腦周邊廠致伸 (4915-TW) 今 (5) 日公佈 11 月份營收為新台幣 45 億元，月減 3%、年減 9.6%；累計前 11 月合併營收為新台幣 541.7 億元，較去年同期年減 4%；致伸指出，目前積極拓展 AIOT、車用產品等多個應用領域。

致伸指出，面對全球經濟不確定性，致伸以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）技術為核心，持續擴展產品應用範疇；目前應用領域涵蓋公共安全設備、AIoT 視覺解決方案，並在 AI 視訊會議與車載產品等領域深耕，同時布局工業視覺與聲學檢測等利基型市場。

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