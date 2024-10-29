〈致伸法說〉今年獲利拚歷史次高、股息維持配發率73%可望優於去年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-29 17:36

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電腦週邊廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日召開法說會，說明公司營運現況，致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，受惠於產品組合優化，預估今年獲利更勝去年，有望達歷史次高，也會盡力維持 73% 的股利發放率，股息有望優於明年。

蕭英怡說明，受惠於 PC 及電競急單，以及消費性揚聲器和頭罩式耳機需求回溫，今年獲利有望創下歷史次高，若順利達成，明年可望挑戰歷史高點，並提到致伸盡力會維持 73% 的配息率，預期股東股息將優於去年水準。

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關於致伸三大產品線營運，蕭英怡表示，資訊產品產品線部分，受惠於 PC 與電競急單、較去年同期提升，然而預期中 AI PC 帶動換機潮並未到來，對前景看待保守，但認為換機潮定會到來。

智慧生活產品今年受市場需求疲軟影響，預計全年將出現 25% 至 30% 的年度衰退，但明年訂單可見度相當高，第四季案量已經超越過去三年，有望在 2025 年有亮眼表現。

車用及智慧物聯產品方面，雖然第三季受客戶庫存調節遞延出貨影響，雖然第三季受客戶庫存調節遞延出貨影響，比重有所下降，但專業音響及車用音響表現亮眼，預期將有高雙位數成長，蕭英怡指出，目前與 8 至 10 家以上客戶持續合作，未來將著重在車用電子、公共安全以及車隊管理等領域發展。

致伸第 3 季營收 160.1 億，季增 4.2%，年增 1.8%；毛利率 17.1%，季減 0.2 個百分點，年增 0.8 個百分點；營業利益 8.3 億，季增 4.9%，年減 0.4%；營益率 5.2%，季持平，年減 0.1 個百分點；稅後純益 7.7 億，季增 6.3%，年增 4.3%，每股純益 1.7 元。

致伸前 9 個月累計營收 450.3 億，年減 3.1%；毛利率 16.8%，年增 1 個百分點；營業利益 22.13 億，年增 0.2%；營益率 4.9%，年增 0.1 個百分點；稅後純益 20.8 億，年增 4.6%，每股純益 4.58 元。