〈致伸法說〉明年泰國二廠貢獻產能 智慧生活及車用 / AIOT 產品線訂單量高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-29 17:44

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電腦週邊廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日召開法說會，致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，智慧生活及車用 / AIOT 產品線目前訂單量高，預期表現亮眼；另外，泰國二期廠房已完成招標，有望營收將從 15% 提升到 20% 以上的占比。

蕭英怡說明，智慧生活產品部分，第四季因整體需求較弱，預期呈現高雙位數年減。不過公司指出，新客戶專案數量達過去三年新高，預計 2025 年下半年將陸續進入量產；車用及專業音響領域表現亮眼，預計將有雙位數年增的力道。

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展望未來，蕭英怡表示，2025 年可能是個不確定且不穩定的一年，但致伸將著重營收及獲利並重的路線，並在資訊產品和 AIoT 領域尋求突破，挑戰明年營收成長雙位數的目標，如果今年致伸達成歷史次高獲利，明年獲利有望挑戰歷史高點。

產能布局方面，蕭英怡說明，因應客戶要求，致伸逐步將部分產線從中國轉移至泰國，十月中旬已完成泰國二期廠房的土建及機電開標，預計明年泰國營收將呈現倍數成長，比重可望從目前 15-20% 提升至超過 20%；致伸也計劃善用中國廠既有優質人力及設備優勢，轉型投入量產型產品生產。

而竹北創新育成中心預計明年 6 月底完工後，將進行實驗室建置及小量多樣化生產，其中包含 TAA 產品的小批量生產，蕭英怡表示，在新產線建置上已透過優化設計達到 8-10% 的成本節省。