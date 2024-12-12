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高力產品應用擁利基 2025年營收可望達成雙位數成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-12 17:21

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高力熱處理董事長吳鋕雄。(鉅亨網記者張欽發攝)

高力 (8996-TW) 今 (12) 日召開法說會，針對大客戶 Bloom energy（BE-US）獲 AEP 達 1GW 的固態燃料電池，高力指出，1GW 是分好幾年出貨，高力預估未來 3 年內年產 7000 顆無虞。對 2025 年，預估整體營收將可雙位數成長，獲利成長幅度將會大於營收。

高力指出，熱泵今年歐洲整體市場下滑 50%，高力去年營收約有一半比重來自熱泵，因此對高力影響大，不過隨客戶端去化完成，預期明年熱泵市場逐漸回溫，明年熱泵年成長 10%。在各項產品 2025 年展望，板式及 BE 都看成長，吳俊英指出，板式熱交換器低雙位數成長，燃料電池反應盒則有機會高雙位數增長，至於散熱營收有望倍數成長。


液冷散熱部分，高力主要出貨集中在美國既有品牌客戶，今年兩家 ODM 客戶中，已有一家已完成供應商認證，有助於訂單明年發酵。

高力在 2024 年前三季稅後純益 5.01 億元，年減 7.24%，每股純益爲 5.56 元，通過將分割散熱事業成立成立 100% 持股子公司「高力熱能」，且在年底可望新增 1-2 家 ODM 廠客戶。

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