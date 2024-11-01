致伸科技獲頒勞動部生活工作平衡獎 推動多元員工關懷措施
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-01 20:37
PCB 板廠致伸 (4915-TW) 日前榮獲勞動部頒發「2024 年生活工作平衡獎 - 員工關懷組」殊榮，展現公司在員工關懷與工作生活平衡的努力成果。
致伸科技透過「致」多星平台，推出 EAP 員工協助方案，提供員工身心健康、工作壓力管理及情緒支持等多元服務；在健康促進方面，致伸推出減重競賽、公益路跑、健康促進講座等系列活動，並透過 App 日行萬步及體感運動挑戰賽，協助員工建立健康習慣。
對於員工家庭支持，致伸提供 0-6 歲員工子女托育補助、生育補助與禮金，以及暑期圖書補助。新手爸媽更可在產假結束後申請 4 週居家辦公，協助適應新身分轉換；此外，致伸也定期舉辦母親節繪畫展覽、親子淨溪、親子 ESG 課程等活動，促進員工與家人互動。
致伸今年已陸續獲得多項肯定，包括連續四年獲得 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎、HR Asia DEI 多元共融獎、104 人力銀行雇主品牌大賞等。公司表示，將持續營造友善、包容的工作環境，攜手員工共創永續創新的未來。
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