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HTC首入選台灣百大永續典範企業 獲頒三大永續獎肯定

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-12 12:57

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HTC首入選台灣百大永續典範企業 獲頒三大永續獎肯定。(圖：宏達電提供)

VR/AR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今（12）日在第十七屆台灣企業永續獎（TCSA）中囊括三項大獎，首度入選「台灣百大永續典範企業」，並連續兩年獲頒「企業永續報告獎白金級」。

宏達電在環境永續（E）、社會公益（S）與公司治理（G）三大面向上，不僅符合國際永續標準，展現標竿企業實力，連續兩年奪得企業永續報告獎最高等級白金級（資訊及通訊傳播業第二類），則肯定了該公司在永續績效揭露及透明度方面的表現。


在氣候變遷因應作為上，宏達電以「氣候領袖獎」得主的身份，展現其在減碳與能源管理上的創新實踐，制定「碳管理與政策、低碳營運、低碳商品、低碳運輸、價值鏈議合及碳抵銷」等六大減碳策略，並已通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）的淨零目標審核。

今年台灣企業永續獎共吸引 526 家企業、政府機構及非營利組織參與競逐，自 2008 年創立以來，被視為國內最具權威性的企業永續評選活動，評選標準參考國際相關評比，設有多項專項及綜合績效獎項。

展望未來，宏達電表示將持續深化永續發展，以更積極的態度應對全球永續挑戰，並透過實際行動回應淨零減碳目標，為台灣企業在國際舞台爭光。

 

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