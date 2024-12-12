HTC首入選台灣百大永續典範企業 獲頒三大永續獎肯定

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-12 12:57

‌



‌



在氣候變遷因應作為上，宏達電以「氣候領袖獎」得主的身份，展現其在減碳與能源管理上的創新實踐，制定「碳管理與政策、低碳營運、低碳商品、低碳運輸、價值鏈議合及碳抵銷」等六大減碳策略，並已通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）的淨零目標審核。

今年台灣企業永續獎共吸引 526 家企業、政府機構及非營利組織參與競逐，自 2008 年創立以來，被視為國內最具權威性的企業永續評選活動，評選標準參考國際相關評比，設有多項專項及綜合績效獎項。