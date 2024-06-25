竟天增選一席獨董 今年力拚完成2項新藥臨床二期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-25 19:01

竟天 (6917-TW) 今 (25) 日召開股東會，會中增選一席獨立董事，由東吳大學法學院教授蕭宏宜出任。董事長王藹君表示，今年的營運重心將以完成 2 項新藥的二期臨床試驗，包括 APC101 止痛噴霧劑 (頭頸部) 與 APC201 消炎止痛泡沫劑。

王藹君表示，旗下新藥產品尚於臨床試驗階段，加上學名藥銷售未達規模經濟，以致未能獲利。但去年依循計畫推進的臨床試驗進度仍達到階段性里程碑，並且完成登錄興櫃，今年將加速各項臨床試驗進程與利基學名藥的推廣，同時正積極洽談相關的技轉機會。

王藹君指出，今年的營運重心將以完成 2 項新藥二期臨床試驗，分別為 APC101 止痛噴霧劑 (頭頸部) 與 APC201 消炎止痛泡沫劑，並同步申請 APC101(全身性) 的三期臨床試驗。另外，有 2 項利基學名藥分別在中國、台灣兩地藥證審查階段，期盼今年能成功取證。

王藹君進一步表示，APC101 用於頭頸部帶狀疱疹後神經痛的二期臨床試驗，已獲 TFDA 同意執行，將在國內 2 家醫學中心合計召收 21 位病患。待完成二期後將爭取申請美國孤兒藥 (ODD) 及快速通關 (Fast Track Designation) 的核准，加速三期臨床試驗進行。此外，也將同步申請 APC101 用於全身性帶狀疱疹後神經痛的三期臨床試驗，提高產品價值與技術授權機會。

APC201 用於治療骨關節炎疼痛一 / 二期臨床試驗的一期臨床已於去年底完成，目前在澳洲三個臨床試驗中心展開二期臨床收案，預計召募 60 位病患，目標是今年完成二期有效性試驗，並規劃三期臨床試驗。

在利基學名藥部分，先前授權給香港合作夥伴的 LPC cream 於去年完成生物相等性試驗後，已向中國藥品監督管理局 (NMPA) 提交上市許可申請。

另外，公司自主開發的局部麻醉複方乳膏 LTC cream(利多卡因 / 丁卡因乳膏) 目前在台灣藥證審查中，目前台灣尚未有任何同成份的學名藥產品，竟天有機會搶下首發學名藥證。