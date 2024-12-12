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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調降至42元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由44元下修至42元，調降幅度4.55%。其中最高估值62元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀18位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Celsius控股今(12日)收盤價為29.76元。近5日股價上漲4.55%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CELH市場預估目標價

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