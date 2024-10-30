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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為133.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.27元，其中最高估值3.53元，最低估值2.94元，預估目標價為133.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.53(3.53)2.993.433.69
最低值2.94(2.8)2.712.553.69
平均值3.27(3.18)2.883.123.69
中位數3.27(3.2)2.93.133.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值86.64億93.39億101.51億97.13億
最低值74.72億78.12億84.18億97.13億
平均值77.30億83.82億90.13億97.13億
中位數75.54億82.92億89.27億97.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.411.973.864.153.22
營業收入33.31億44.39億47.59億59.74億80.23億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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