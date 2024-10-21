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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為133.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 18:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.94元上修至3.17元，其中最高估值3.53元，最低估值2.78元，預估目標價為133.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.53(3.53)3.093.73.99
最低值2.78(2.78)2.712.553.99
平均值3.12(3.01)2.913.243.99
中位數3.17(2.94)2.943.143.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值86.64億93.39億101.51億97.74億
最低值74.72億78.12億84.31億97.74億
平均值77.15億83.72億90.48億97.74億
中位數75.45億82.71億89.90億97.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.411.973.864.153.22
營業收入33.31億44.39億47.59億59.74億80.23億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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