鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為133.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 18:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.94元上修至3.17元，其中最高估值3.53元，最低估值2.78元，預估目標價為133.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.53(3.53)
|3.09
|3.7
|3.99
|最低值
|2.78(2.78)
|2.71
|2.55
|3.99
|平均值
|3.12(3.01)
|2.91
|3.24
|3.99
|中位數
|3.17(2.94)
|2.94
|3.14
|3.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|86.64億
|93.39億
|101.51億
|97.74億
|最低值
|74.72億
|78.12億
|84.31億
|97.74億
|平均值
|77.15億
|83.72億
|90.48億
|97.74億
|中位數
|75.45億
|82.71億
|89.90億
|97.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.41
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|營業收入
|33.31億
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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