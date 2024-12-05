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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至3.22元，預估目標價為132.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.22元，其中最高估值3.53元，最低估值3.16元，預估目標價為132.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.53(3.53)3.784.193.58
最低值3.16(3.16)2.622.553.58
平均值3.29(3.31)2.953.263.58
中位數3.22(3.32)2.853.143.58

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值81.05億90.02億92.81億96.04億
最低值74.72億78.12億84.18億96.04億
平均值76.35億82.65億89.05億96.04億
中位數75.41億82.41億89.15億96.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.411.973.864.153.22
營業收入33.31億44.39億47.59億59.74億80.23億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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