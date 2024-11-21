鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至3.32元，預估目標價為132.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.32元，其中最高估值3.53元，最低估值3.16元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.53(3.53)
|3.78
|4.19
|3.69
|最低值
|3.16(2.94)
|2.62
|2.55
|3.69
|平均值
|3.31(3.26)
|2.98
|3.28
|3.69
|中位數
|3.32(3.27)
|2.94
|3.14
|3.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.05億
|90.02億
|92.81億
|97.13億
|最低值
|74.72億
|78.12億
|84.18億
|97.13億
|平均值
|76.36億
|82.95億
|89.43億
|97.13億
|中位數
|75.42億
|82.57億
|90.41億
|97.13億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.41
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|營業收入
|33.31億
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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