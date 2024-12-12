鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.SARO-US的目標價調降至34元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)提出目標價估值：中位數由36元下修至34元，調降幅度5.56%。其中最高估值39元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予StandardAero, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
StandardAero, Inc.今(12日)收盤價為27.28元。近5日股價下跌5.56%，標普指數下跌0.25%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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