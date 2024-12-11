【量大強漲股整理】台股震盪回檔下，主流股該如何掌握?

鉅亨研報 2024-12-11 17:51

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 176.43 億 元，投信買超 38.27 億元，自營商賣超 75.95 億元，三大法人合計賣超 214.1 億元 ，其中，外資連賣二日 ，投信由賣轉買，自營商則連續賣超五日。

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週二美股三大指數全數收黑，道瓊指數下跌 154 點，連續四個交易日收黑，那斯達克指數與費城半導體指數分別下跌 0.2% 和 2.4%，科技股波動對大盤形成壓力，其中 (NVDA-US) 輝達下挫 2.6%，(TSM-US) 台積電 ADR 重挫 3.6%，僅有 (AAPL-US) 蘋果微漲 0.4%，雖然 (GOOG-US)Alphabet 因量子晶片消息上揚，但無法挽回整體科技板塊的弱勢，台股受美股影響，今日開低震盪

終場下跌 221 點，收在 22903 點，成交量來到 3279 億，雖然今日呈現拉回但量縮，加上連日回檔的幅度不大，加上櫃買指數一度翻紅，也透露出弱中透強的訊號；近期回檔主要在於外資在連六買後出現賣超，金額不高不過投信回頭買超下，即將迎接耶誕節，行情將逐漸地轉由內資主導，11 月總營收達 3.98 兆元

年增 12.19%，為歷年同期最旺，並改寫單月歷史第五高紀錄，台股基本面無虞下，中小型股將有表現機會，加上台股每年 11 月至次年 2 月通常表現優異，反映北美市場聖誕消費旺季及年底作帳、元月行情等因素，短期雖受美股拖累，但台股基本面仍然穩健，建議投資者以選股為主，關注具有高成長性及獲利能力的標的，同時留意盤勢震盪中的反彈契機。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1.88%，收在 1045 元，台積電將於明日（12 月 12 日）除息 4 元，此次配發為 2024 年第 2 季獲利，根據規劃，下一季將除息 4.5 元，未來更有望提高配息水準，市場預估 2024 年全年股利達 17 元，而 2025 年更可能挑戰 20 元股利大關，持續吸引長期投資者目光今日台積電在除息前出現 4178 張拋售潮，尾盤賣壓沉重，明日除息後，參考價將為 1041 元，由於台積電過去 6 季除息均能快速填息，市場高度關注此次能否延續「秒填息」紀錄；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.56%，收在 189 元，作為輝達下一代 GB300 伺服器的最大代工廠商，在技術與供應鏈地位上具備優勢，然而，自 11 月以來，外資與投信對鴻海的態度轉趨保守，頻頻賣超，導致股價表現疲弱目前鴻海籌碼鬆動，建議投資人觀察外資動態及股價量能變化，避免追高操作，同時，關注其未來產業布局進展及業績表現，作為中長期配置參考；(2454-TW) 聯發科，平盤震盪，收在 1350 元，受消費性電子淡季影響，聯發科 11 月份合併營收達 452.42 億元，月減 11.49%，但仍較去年同期成長 5.04%，累計今年前 11 月營收達 4,889.02 億元，年增 25.43%，全年營收突破 5,000 億元大關幾乎已成定局，顯示公司營運穩健成長。

個股方面；AI 伺服器布局獲外資青睞，股價逆勢上揚，11 月營收繳出亮眼成績單的個股表現相當強勢，(3293-TW) 鈊象，11 月營收表現出色，近 12 個月內 6 次創歷史新高，年增率連續 25 個月超過 10%，股價重返千元關卡，(6805-TW) 富世達 11 月營收再創歷史新高，激勵股價強勢創下新高!!

2024.9.23 領先預告的 Q4 光通訊股，再度點火!! 再創新高! 去中化!!

(6442-TW) 光聖，亮燈漲停! 再創新高!11 月營收 5.55 億元年增 255%，，登上史上單月第 4 高，連續 6 個月站穩 5 億關卡，光聖第 3 季受惠美系資料中心客戶需求火熱，光被動元件產品營收占比已超過七成，隨著產品組合維持有利，帶動毛利率衝上 63.3%，創下新高，單季稅後純益 2.59 億元，季增 4.86%，年增 2.8 倍，每股純益 3.43 元，創單季新高。

2024.11.26 點名預告無人機將是未來的主流，三大題材股將會實現量產，

(3019-TW) 亞光，11 月營收為 21.09 億元，月增 2.2％，年增 23.9％；今年前 11 個月累計營收為 209.02 億元，年增 28.6％；亞光董事長賴以仁先前於法說會中表示，今年數位相機、車載鏡頭、CIS 三大產品成長明顯，動能有望延續至年底，隨庫存逐漸去化完畢，下半年營運動能佳，第四季表現可以期待，股價強勢改寫新高!!!

台股震盪回檔下，主流股該如何掌握?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師