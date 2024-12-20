東生華加速16項新品專案開發 目標未來5年營收翻倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-20 15:46

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東生華 (8432-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理楊思源表示，透過雙引擎 2.0 無機成長策略，在 2023 及 2024 年併購高峰藥品與創益生技，推升今年營收有望突破 10 億元，未來將開發利基產品，加速 16 項新品專案進度，目標未來達成 5 年營收翻倍。

楊思源說明未來 5 年營收翻倍動能，首先是無機成長方面有小金雞計畫，2023 與 2024 年在高峰藥品及創益生技的加入下，成功將產品線拓展至 8 大疾病類別。

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利基產品部分，楊思源說明有 16 項新品專案，東生華有 9 項新產品、創益有 5 項新產品，高峰藥品則有 2 項，目前 16 個品項營業額幾乎為零，因此未來成長可期，為東生華重要成長動能。

楊思源也指出，旗下降血脂藥 Creatrol 脂瑞妥 2022 年上市，今年有顯著成長，預計明年有兩位數成長的表現。

楊思源補充，未來包括東生華、高峰藥品及創益生技 3 家公司，每年都以 10 至 15% 的趨勢成長，進而帶動整體達到 5 年成長翻倍的目標。高峰藥品與高峰生技將於 2025 年合併，以提升營運效率；創益生技方面，目前雖然下市，不過規劃未來 5 年可能重新上市或進行策略性併購以增加營運彈性。

另外，在面對台灣健保藥價持續縮減的挑戰下，東生華致力提高自費藥品的營收比重，從 2022 年的 0.4 億元攀升至 2024 年的 5.3 億元，明年，將持續提高自費藥品營收占比，希望未來可將比重提升至 6 成。