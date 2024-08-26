東生華液態切片技術新突破 成功識別92%肺癌基因突變

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-26 17:25

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東生華 (8432-TW) 的次世代基因檢測 (NGS) 技術取得重大進展，以肋膜積液的癌液準液態切片技術在新診斷非小細胞癌 (NSCLC) 病人方面展現高度精準性，也成功識別超過 92% 的肺癌驅動基因突變。

東生華提到，這項技術突破傳統細胞塊檢測的限制，成功識別出超過 92% 的肺癌驅動基因突變，包括 EGFR、ALK、ROS1 等常見的基因突變，以及非熱點區域的 EGFR 突變、KRAS 突變、MET exon 14 跳躍突變、NRAS 突變、BRAF 突變及 RBB2 擴增等罕見突變。

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東生華說明，相較於傳統細胞塊檢測僅能檢測到約 51% 的突變，顯示液態切片技術在靈敏度上有顯著提升。即使在腫瘤細胞含量極低的樣本中，液態切片技術仍有強大的檢測能力。

東生華進一步指出，根據研究顯示，樣本中有 82% 的患者惡性胸水 (MPE) 腫瘤細胞含量低於 10%，但使用液態切片分析後，仍成功檢測出高達 92% 的患者的腫瘤基因突變。這項技術突破，能為醫生提供更全面的基因資訊，以制定更精準的治療方案。

總經理楊思源表示，液態切片技術不僅適用於初診斷，或產生抗藥性出現胸水的患者，若患者出現腹水或腦 / 腦膜轉移的腦脊髓液等體液，或欲透過血液進行檢測的患者，皆可以透過液態切片技術進行檢測，不用承受二次組織侵入性採檢的風險，提供更多元且安全的檢測選擇。