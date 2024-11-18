東生華獲新藥領證通知 乾眼症噴鼻將在台上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 17:37

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東生華 (8432-TW) 今 (18) 日宣布，全球首個以鼻噴給藥方式治療乾眼症的星特潤 TYRVAYA 乾眼症噴鼻液，已經獲得衛福部食藥署的新藥取證通知，為東生華今年第二個成功取得的藥品上市核可。

總經理楊思源表示，星特潤 TYRVAYA 已於 2021 年通過美國食品藥物管理局 (FDA) 新藥許可證，並成功上市。而去年東生華與箕星藥業策略合作，展開星特潤 TYRVAYA 在台灣的查證登記與商業化運作，不到一年即取得藥證。

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東生華說明，星特潤 TYRVAYA 屬於高選擇性的膽鹼受體促效劑，可促進天然淚液分泌。臨床試驗中，參與的 1403 名乾眼症患者，使用星特潤 TYRVAYA 兩週後，症狀及癥兆有所改善，持續使用四週後，天然淚液分泌量仍顯著增加。

根據《財富商業洞察》(Fortune Business Insights) 的數據指出，全球乾眼症治療市場預計在 2030 年將達到 113 億美元，預測年複合成長率 (CAGR) 為 7%。而根據台灣衛福部的資料統計，全台乾眼症門診就醫人數在近 10 年間增加 7 成，市場需求日益攀升。