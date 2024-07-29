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東生華海外布局報捷 取得馬來西亞新複方藥證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 10:27

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東生華總經理楊思源。(圖：東生華提供)

東生華 (8432-TW) 海外布局報捷，宣布完成及通過海外查廠通知，同時取得馬來西亞新複方新藥藥證。 

東生華指出，目前已經累積取得海內外超過 10 張的新藥藥證，預計今年底再取得 2 張台灣藥證，包含 1 張生物相似藥，以及 1 張新藥藥證，且這 2 項產品已在今年年中分別完成、通過海外查廠作業。 

總經理楊思源表示，用於骨質疏鬆治療的生物相似藥 Kauliv 骨立維，已於今年 5 月完成海外查廠，目前正在進行續審作業中。而新藥則是與跨國夥伴合作，取得國際授權，用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑 Tyrvaya 噴鼻液，在今年 6 月完成並通過海外包裝廠及製劑廠的查廠審核。 

東生華近年積極開拓東南亞市場，今年 6 月再取得 1 張馬來西亞藥證，這項產品為高血壓複方新藥 Amtrel 諾壓錠，產品含有 CCB+ ACEi 兩個成分。 

東生華指出，高血壓藥 Amtrel 諾壓錠獲得東南亞多國信賴，自 2015 年於泰國上市，2022 年取得緬甸藥證，2024 年 6 月再獲得馬來西亞複方新藥證，目前東生華仍有多項藥證正在進行查驗登記中。 

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東生華生技骨質疏鬆高血壓

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