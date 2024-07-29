東生華海外布局報捷 取得馬來西亞新複方藥證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 10:27

東生華指出，目前已經累積取得海內外超過 10 張的新藥藥證，預計今年底再取得 2 張台灣藥證，包含 1 張生物相似藥，以及 1 張新藥藥證，且這 2 項產品已在今年年中分別完成、通過海外查廠作業。

總經理楊思源表示，用於骨質疏鬆治療的生物相似藥 Kauliv 骨立維，已於今年 5 月完成海外查廠，目前正在進行續審作業中。而新藥則是與跨國夥伴合作，取得國際授權，用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑 Tyrvaya 噴鼻液，在今年 6 月完成並通過海外包裝廠及製劑廠的查廠審核。

東生華近年積極開拓東南亞市場，今年 6 月再取得 1 張馬來西亞藥證，這項產品為高血壓複方新藥 Amtrel 諾壓錠，產品含有 CCB+ ACEi 兩個成分。