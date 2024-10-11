東生華體液NGS基因檢測通過LDTs核准 再創台灣首例

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-11 17:05

‌



東生華 (8432-TW) 今 (11) 日宣布，在次世代基因檢測 (NGS) 領域中再傳捷報，成功獲得台灣衛生福利部核准，成為台灣首例「實驗室開發檢測與服務(LDTs)」的液態切片(體液)NGS 基因檢測。

東生華表示，今年 2 月台灣落實 LDTs 認證，東生華也在 10 月正式通過認證，除可提升東生華在精準醫療分子檢測領域的競爭力，也確保為患者提供的基因檢測，兼具高度可靠性及準確性。

‌



東生華說明，衛福部在 10 月 8 日核發確認通過的 3 項檢測項目，包括「癌克準 - 100 組織切片」、「癌液準 - 100 液態切片 (體液)」及「癌液準 - 100 液態切片 (血液)」。

其中，癌液準 - 100 液態切片 (體液) 為台灣首例通過 LDTs 的審查許可，主要針對癌症患者胸水、腹水及腦脊隨進行 NGS 的基因檢測產品。