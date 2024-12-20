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台股

〈台幣〉外資提款台股 台幣貶值壓力重 貶2.3分至32.691元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-20 17:52

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外資已連2日重手賣超台股。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (20) 日續貶，最低來到 32.736 元，終場收在 32.691 元，貶值 2.3 分，台北外匯經紀公司成交值雖較昨日的天量明顯低，收斂至 15.24 億美元，仍較平日在 10 億元左右放大，法人認為，外資已連 2 日重手賣超台股，使近期新台幣的壓力仍重。

新台幣今以 32.65 元、升值 1.8 分開出後，越走越低，雖午盤後一度見到升值價位，但偏弱整理態勢明朗，終場收 32.691 元，貶值 2.3 分，全日高低價差 8.6 分。


觀察主要亞幣，韓元貶值逾 0.15%，新台幣貶值 0.07%，人民幣微貶，港幣處平盤，泰銖則小升 0.1%，星元升近 0.2%，日元更升值近 0.4%。

統一投顧分析，聯準會點陣圖顯示明年僅可能降息 2 碼，導致全球股市下跌，然日本央行決定按兵不動暫停升息，對風險資產有利。

統一投顧認為，台股短線技術面再遭破壞，外資期貨淨空單增加，但根據過往歷史經驗，台股 12 月作帳行情上漲機率高，預估整理過後仍有機會再走揚。

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