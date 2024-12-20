低溫商機爆發 兩大電商平台保暖、家電熱銷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-20 12:37

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PChome 24h 購物指出，近來電熱毯、電暖器、暖暖包、圍巾、棉被、發熱衣、羽絨外套等保暖商品成熱搜關鍵字，搜尋量攀升至 10 日高點，推升電熱毯與電暖器的業績周增 3 倍，暖暖包業績翻倍，冬被也熱銷 80%。

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此外，冬至將至，傳統吃湯圓的習俗加上冷氣團低溫效應，PChome 24h 購物湯圓銷售年增達 10%，熱銷品牌包括義美、南門市場南園、紅豆食府和桂冠等，其中，義美以銷售占比超過 50% 穩居最受歡迎湯圓品牌。

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momo 分析，下半年颱風頻繁與潮濕天氣，推升除濕、清淨家電需求，再加上少子化現象、政府降低青年購屋門檻，使小宅化成主要趨勢，帶動小型且兼具除濕與清淨的複合式家電買氣。