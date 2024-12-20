低溫商機爆發 兩大電商平台保暖、家電熱銷
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-20 12:37
寒流來襲，民眾保暖需求急遽升溫，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物觀察站內數據顯示，電熱毯和電暖器的業績較前一周激增超過 3 倍，暖暖包業績翻倍，冬被的業績也大幅成長 80%，富邦媒 (8454-TW) 則是指出，尾牙採購需求熱，家電買氣大爆發，尤其複合式家電竄起。
PChome 24h 購物指出，近來電熱毯、電暖器、暖暖包、圍巾、棉被、發熱衣、羽絨外套等保暖商品成熱搜關鍵字，搜尋量攀升至 10 日高點，推升電熱毯與電暖器的業績周增 3 倍，暖暖包業績翻倍，冬被也熱銷 80%。
此外，冬至將至，傳統吃湯圓的習俗加上冷氣團低溫效應，PChome 24h 購物湯圓銷售年增達 10%，熱銷品牌包括義美、南門市場南園、紅豆食府和桂冠等，其中，義美以銷售占比超過 50% 穩居最受歡迎湯圓品牌。
momo 則指出，尾牙季即將進入高峰，企業送禮與抽獎需求持續升溫， momo 購物網根據站上銷售數據，發現 2024 十大尾牙家電熱銷榜主要以複合式清潔家電為主，包括除濕機、清淨機、掃拖機等，第四季至今買氣已有雙位數成長，其中，掃拖機業績飆升 30%。
momo 分析，下半年颱風頻繁與潮濕天氣，推升除濕、清淨家電需求，再加上少子化現象、政府降低青年購屋門檻，使小宅化成主要趨勢，帶動小型且兼具除濕與清淨的複合式家電買氣。
另一方面，高 CP 值影音家電，如 4K 高畫質液晶顯示器、智慧型洗衣機和變頻雙門冰箱，是企業尾牙首選。
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