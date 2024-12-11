鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為50.5元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.15元，其中最高估值2.24元，最低估值0.44元，預估目標價為50.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.24(2.24)
|2.56
|2.68
|最低值
|0.44(0.65)
|1
|2.3
|平均值
|1.2(1.32)
|1.7
|2.49
|中位數
|1.15(1.44)
|1.51
|2.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|692,865,720
|759,379,760
|579,189,000
|最低值
|620,515,920
|552,017,910
|550,640,990
|平均值
|663,145,440
|648,423,950
|564,915,000
|中位數
|675,632,000
|655,158,000
|564,915,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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