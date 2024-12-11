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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為50.5元

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.15元，其中最高估值2.24元，最低估值0.44元，預估目標價為50.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.24(2.24)2.562.68
最低值0.44(0.65)12.3
平均值1.2(1.32)1.72.49
中位數1.15(1.44)1.512.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值692,865,720759,379,760579,189,000
最低值620,515,920552,017,910550,640,990
平均值663,145,440648,423,950564,915,000
中位數675,632,000655,158,000564,915,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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