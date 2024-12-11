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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)目標價調降至39.15元，幅度約5.66%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對台化(1326-TW)提出目標價估值：中位數由41.5元下修至39.15元，調降幅度5.66%。其中最高估值48元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予台化(1326-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立5位、保守悲觀2位。

台化(1326-TW)今(10日)收盤價為33.15元。近5日股價下跌4.33%，相關塑膠工業近5日下跌4.45%，集中市場加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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