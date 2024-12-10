裕慶11月2.11億元月減22%、年增42% 加速對遞延訂單出貨

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 18:23

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裕慶 - KY(6957-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2024 年 11 月營收 2.11 億元，，月減 22.57%，年增 42.46%。累計 2024 年 1-11 月營收 33.55 億元，年減 7.39%。裕慶 - KY 指出，短期受客戶短期觀望全球政經局勢延緩下單，但集團仍全力推動商用展示架 ODM 業務轉型成效，

裕慶 - KY2024 年 11 月起已順利出貨美國第一、二大的家居裝修產品零售商客戶之行動結帳車、窗廉架、閉門系統等新品期初訂單，11 月商用展示架 ODM 業務營收比重達 67.52%，較 2024 年 10 月 59.26% 提升，有助於進一步創造集團營運獲利能力精進，再加上裕慶 - KY 也積極加速先前商用展示架遞延訂單於年底前完成認列，若順利完成認列進度，有機會創造今年全年營運逆轉勝。

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裕慶 - KY 仍持續深化商用展示架「設計 + 量產 + 服務」創新商業模式，並積極擴大客戶服務量體，堆疊未來中長期營運良好發展，隨著目前累積服務客戶量體已趨近 40 家品牌客戶實績，也有助於下降單一客戶集中度風險，

裕慶 - KY 已完成中國、台灣兩地生產彈性調配，以因應歐、美客戶訂單供貨需求，亦已與美國客戶和議調漲商用展示架產品價格，整體效益預計於第四季起顯現，創造整體營運正面效果挹注，亦凸顯裕慶 - KY 於商用展示架業務良好競爭力。

展望未來營運，裕慶 - KY 仍積極推進新產品、完善生產垂直整合、以及拓展新業務之策略，看好開發多年的五金賣場新客戶於今年顯著成長，目前訂單需求仍保持熱絡，以及打入美國第二大折扣零售百貨集團 (T) 業務合作實績，創造裕慶 - KY 商用展示架業務從中高端客製化領域，進一步延伸至量大的標準貨架、重型貨架、簡易承重貨架產品領域，打破過往美國本土同業供貨壟斷局面。