裕慶-KY獲急單挹注 9月營收走揚到3.74億元年增73.5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 09:01

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裕慶 - KY(6957-TW) 今 (9) 日公布最新營收， 2024 年 9 月營收 3.74 億元，月增 27.01%，年增 73.5%，累計 2024 年 1-9 月營收爲 28.71 億元，年減 12.94%。

裕慶 - KY2024 年第三季營收 10.46 億元，季增 24.24%，年減 5.18%。

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裕慶 - KY 指出，9 月營收的變化大，主要波動受限於各別客戶展店或汰舊換新時程影響，使同期間較難比較外，部分營收受惠於客戶急單挹注，墊高 9 月營收表現。

裕慶 – KY 2024 年第二季營收 8.42 億元，毛利率 36.84%，季減 11.4 個百分點，稅後純益 1.12 億元，季減 49.67%，依最新的 5.52 億元股本計算，每股純益 2.03 元。裕慶 – KY 在 2024 上半年營收 18.26 億元，毛利率 42.99%，稅後純益爲 3.35 億元，每股純益爲 6.81 元。

裕慶 - KY 已提前規劃完成台灣商用展示架生產，並持續尋求台灣合作供應夥伴因應客戶訂單需求，依照目前多家客戶進行門市展店及改裝計畫不變，預期短期遞延訂單陸續於第四季完成出貨認列，整體對集團影響程度仍在可控範圍之內。