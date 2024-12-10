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鉅亨速報

營收速報 - 淳安(6283)11月營收1.76億元年增率高達50.11％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16


淳安(6283-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.76億元，年增率50.11%，月增率12.44%。

今年1-11月累計營收為13.84億元，累計年增率17.98%。

最新價為26.85元，近5日股價下跌-0.19%，相關其他電子上漲0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-40 張
  • 外資買賣超：-41 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.76億 50% 12%
24/10 1.57億 33% 23%
24/9 1.28億 7% 16%
24/8 1.10億 -8% -8%
24/7 1.19億 10% 4%
24/6 1.14億 -26% -5%

淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收淳安

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