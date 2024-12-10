營收速報 - 淳安(6283)11月營收1.76億元年增率高達50.11％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16
今年1-11月累計營收為13.84億元，累計年增率17.98%。
最新價為26.85元，近5日股價下跌-0.19%，相關其他電子上漲0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-40 張
- 外資買賣超：-41 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.76億
|50%
|12%
|24/10
|1.57億
|33%
|23%
|24/9
|1.28億
|7%
|16%
|24/8
|1.10億
|-8%
|-8%
|24/7
|1.19億
|10%
|4%
|24/6
|1.14億
|-26%
|-5%
淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 統一實(9907)11月營收33.40億元年增率高達36.56％
- 國泰金控連八年登「台灣最佳國際品牌」前十大
- 光隆11月成衣與羽絨原料出貨走高 月營收5.69億元年增近28%
- LINE Pay 11月營收創歷史新高 前11月營收年增3成
上一篇
下一篇