貿易戰升溫影響有限 裕慶-KY遞延訂單+新品出貨Q4登高可期

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-10 14:48

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裕慶 - KY(6957-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 8 月營收 2.95 億元，月減 21.83%，年減 49.68%，累計 2024 年 1-8 月營收爲 24.97 億元，年減 18.98%，由於因應中美貿易戰升溫再度調升關稅影響，裕慶 - KY 已於今年上半年完成擴增台灣商用展示架廠區，並與客戶研議訂單出貨調整，使得 8 月商用展示架部分訂單遞延。

近年中美貿易戰衝突加劇，裕慶 - KY 表示，公司已提前規劃完成台灣商用展示架生產，並持續尋求台灣合作供應夥伴因應客戶訂單需求，依照目前多家客戶進行門市展店及改裝計畫不變，預期短期遞延訂單陸續於第四季完成出貨認列，整體對集團影響程度仍在可控範圍之內。

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裕慶 - KY 憑藉於商用展示架業界中唯一具備一站式整合服務優勢，提供客戶自設計、量產，以及後段理貨、分店包裝與門市安裝服務，有效解決品牌、通路客戶於產品開發、供應鏈整合與門市、倉儲人員管理費用下降，並滿足客戶既定展店、門市改裝規劃時程，是受到全球前五百大客戶青睞，並奠定業務合作高黏著度的重要關鍵，以目前包括美國百貨零售連鎖店、五金賣場等客戶商用展示架訂單需求熱度延續，加上智能灌溉植物展示架、電動椅等新品期初訂單陸續於第三季底出貨認列，都有助於挹注集團未來營運良好成長動能。

裕慶 – KY 2024 年第二季營收 8.42 億元，毛利率 36.84%，季減 11.4 個百分點，稅後純益 1.12 億元，季減 49.67%，依最新的 5.52 億元股本計算，每股純益 2.03 元。裕慶 – KY2024 上半年營收 18.26 億元，毛利率 42.99%，稅後純益爲 3.35 億元，每股純益爲 6.81 元。