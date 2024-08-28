裕慶 - KY下半年商用展示架接單熱 Q4還有新品項開始出貨

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 09:10

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裕慶 - KY(6957-TW) 2024 年第二季營收爲 8.42 億元，稅後純益 1.12 億元，累計 2024 年上半年稅後純益 3.35 億元，獲利超過半個股本，每股純益達 6.81 元。裕慶 - KY 指出，仍看好商用展示架業務接單熱絡，智能灌溉植物展示架新品預計於第四季陸續出貨，有望推升集團整體營運向上動能。

裕慶 - KY 在 2024 年上半年商用展示架、電動床機構件業務營收比重分別為 78%、16%，其中受惠商用展示架業務深化「設計 + 製造 + 服務」一條龍業務模式，挹注商用展示架 ODM 業務轉型成效，帶動今年上半年商用展示架 ODM 業務銷售比重達 65%，較去年同期的 60% 增加 5 個百分點，即使第二季加大資源投入分店及分部門包裝運輸服務，以及成本費用增加的情況下，今年上半年毛利率仍保持 42.99% 水準。

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裕慶 - KY 指出，為擴大商用展示架業務整體接單規模放大，包括智能灌溉植物展示架、電動椅等新品接單皆有良好斬獲，再加上裕慶 - KY 亦成功取得全球最大零售商 (W) 開發客製化商用展示架多項新品訂單，以及打入美國第二大折扣零售百貨集團 (T) 商用展示架供應夥伴，以及目前已接獲多家客戶需求提供「分店」包裝運輸，或「分店至分部門」完整包裝運輸服務，完善商用展示架業務一站式整合服務優勢，整體業務策略效益有望於下半年營運陸續發酵。

展望未來營運，裕慶 - KY 看好步入傳統商用展示架業務出貨旺季，加上目前主要客戶訂單保持良好需求有望挹注未來營運保持成長態勢。

此外，裕慶 - KY 因應美國客戶訂單的明顯增長中，董事會並全力金援美國子 Beeline Corp.，除日前通過以 13.37 億元 (4100 萬美元) 現增 Beeline Corp. 之外，並由其以 4200 萬美元並過購置舊金山倉庫不動產，裕慶 - KY 主管指出，裕慶 - KY 子公司購入舊金山新倉庫面積較原有租用的倉庫增加 1/3，並有機會於 2025 年上半年正式啟用。

裕慶 - KY 購置美國舊金山倉庫，有利於降低客戶貨櫃與倉管成本、運輸物流與人員配置及穩定交期以符合客戶開店規劃進程，同時，新購入的舊金山倉庫面積明顯較原有租用的倉庫增加，未來將用於設立行政、事務使用。

至於裕慶 - KY 在目前台灣及中國大陸各有兩座生產基地，董事長廖昭宜透露，爲求分散風險，裕慶 - KY 預計在東南亞的印尼中爪哇租用 2 萬平方公尺的生產基地設廠，投資金額估計 6000 萬元，預計在 2025 年第三季起貢獻營收，全能產值估約 30 億元。