〈熱門股〉看好美國消費力回升 裕慶-KY獲外資青睞周漲5.43%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-07 09:40
在美國 Fed 的降息預期漸濃並可望帶動市場消費力的明顯回升同時，今 (2024) 年掛牌的海外來台第一上市的裕慶 - KY(6957-TW) 在業績成長及小股本的優勢下，本周獲外資買超 537 張，一周股價上漲 5.43% 並收在 272 元，另一重要原因則在無短線當沖客穿梭干擾。
裕慶 - KY 受惠商用展示架業務深化「設計 + 製造 + 服務」一條龍業務模式，挹注商用展示架 ODM 業務轉型成效，2024 年上半年稅後純益 3.35 億元，獲利超過半個股本，每股純益達 6.81 元。裕慶 - KY 指出，仍看好商用展示架業務接單熱絡，智能灌溉植物展示架新品預計於第四季陸續出貨，有望推升集團整體營運向上動能。
裕慶 - KY 本周股價上漲 5.43% 並收在 272 元，獲外資買超 537 張，技術線型上本周拉出紅棒但留上影線，最高價達 296 元，目前以 270.3 元爲短線支撐，能否再度攻克 296 元高點，端視量能是否放大而定。
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