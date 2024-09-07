〈熱門股〉看好美國消費力回升 裕慶-KY獲外資青睞周漲5.43%

在美國 Fed 的降息預期漸濃並可望帶動市場消費力的明顯回升同時，今 (2024) 年掛牌的海外來台第一上市的裕慶 - KY(6957-TW) 在業績成長及小股本的優勢下，本周獲外資買超 537 張，一周股價上漲 5.43% 並收在 272 元，另一重要原因則在無短線當沖客穿梭干擾。