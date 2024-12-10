〈日股盤後〉半導體強勢領漲 日經連二揚
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-10 15:55
日元走貶及半導體族群領漲，日本股市週二 (10 日) 開高續揚，日經 225 指數 (NKY) 終場上漲 207.08 點或 0.53%，報 39,367.58 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 6.85 點或 0.25%，報 2,741.41 點。
受益於日元疲軟，出口相關類股相對強勢，索尼飆升 4.12%，豐田汽車漲 1.29%，本田漲 1.12%，鈴木汽車上漲 2.72%，日產則逆勢下跌 0.38%。
焦點股部分，因中國開始對輝達進行反壟斷調查，「輝概股」愛德萬測試開盤下挫近 2%，吸引低接買盤湧入，最終翻紅收漲 0.93%。其餘半導體股，東京威力科創大漲 3.54%，DISCO 大漲 3.63%。
鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (Sharp) 宣布與日本電信公司 KDDI 簽署合作協議，KDDI 將接管夏普堺工廠原址的土地、建築物、供電設備等，並建設人工智慧資料中心，激勵夏普股價上漲 2.65%。
日本央行下周將舉行會議，市場高度關切是否會再度升息，投資情緒轉趨謹慎，分析師認為，一旦繼續升息，日元轉強恐損日股上漲動能。
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