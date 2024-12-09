夏普堺工廠賣了！日本電信商KDDI接手將改建AI資料中心

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 20:25

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鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (Sharp) 今 (9) 日宣布，和日本電信公司 KDDI 簽署合作協議，KDDI 將接管夏普堺工廠原址的土地、建築物、供電設備等，並建設人工智慧資料中心。

KDDI 預計將於 2024 財年開始夏普堺工廠改造建設工作，人工智慧資料中心目標在 2024 財年開始全面運作；夏普則表示，透過此次出售，將實現輕資產化，建立以品牌業務為核心的業務架構，並與 KDDI 合作快速建立資料中心。

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與此同時，由夏普、KDDI、Super Micro(美超微)、Data Section 等四家公司共同推進的 AI 數據中心建設協議已告一段落，但 Supermicro 與 Data Section 仍將繼續與雙方合作，共同致力於 AI 數據中心的建設與運營。