日本東京公務員將試行「周休三日」 以支持鼓勵生育政策 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-10 08:33

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日本東京計畫於 2025 年 4 月實施公務員「做四休三」制度，以支持鼓勵生育的政策。

根據計劃，除輪班員工外，公務員每週最多可休三天，但每月工作時長須達到 155 小時。此外，育有幼兒的公務員每天的工作時間可縮短最多兩小時。

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推動政策的東京都知事小池百合子表示，這項福利將成為推動性別平等和支持家庭的重要一步，特別是對女性員工、有子女的家庭有所幫助，也使所有員工能更有效地管理工作與生活的雙重壓力。

從整體的行政工作角度來看，這項制度看似減少了工作天數，但實則有可能帶來「事半功倍」 的效果。勞逸結合的工作模式有助於激發公務員的創造力和工作熱情，促使他們在有限的工作時間內更合理地規劃任務、提高工作專注度。

不過，新制上路難免會遇到諸多挑戰。工作任務的合理分配是個關鍵問題。在工作天數減少的情況下，如何確保各項行政任務不積壓、不延誤。

另一方面，大眾的接受度也是不容忽視的因素。納稅人可能會擔憂公務員工作時間減少後，是否會影響公共服務的品質和效率，是否還能像以往那樣及時地解決民眾關心的各類問題。