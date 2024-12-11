銷量銳減降低成本 日本養樂多關閉上海工廠

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-11 10:38

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日本養樂多本社（Yakult Honsha）宣布關閉上海的乳酸菌飲料工廠並且停產，計畫將生產轉移至天津與無錫工廠，透過整合基地，減少固定費用。

養樂多表示，關閉上海工廠是推進經營改革的一部分，目的是透過重組提高生產效率，整合資源配置以進一步提高銷量和業績。

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推動改革的背後，養樂多在中國市場的銷售正面臨壓力。養樂多最初以「有益腸道健康」的概念打開知名度，並以大單品「小紅瓶」迅速佔領市場。

據養樂多相關負責人透露，養樂多 2002 年進入中國初期，日銷 6 萬瓶，2018 年日銷高達 750 萬瓶，但到了 2023 年 2 月僅剩 425 萬瓶，與高峰時期明顯減少，成長也放緩。

數據顯示，中國市場乳酸菌飲料自 2022 年至 2024 年，整體呈現均價、市佔率雙雙下滑的趨勢。

業內人士指出，在健康、低糖成為主流趨勢的背景下，消費者健康意識與知識皆提升，對於補充益生菌等有了更多且更直接的選擇，使得乳酸菌飲料不再是「健康」的代名詞。