政治危機損失1000億美元後 韓股大幅彈升逾2%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-10 11:45

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韓國股市周二 (10 日) 早盤強勢反彈 2.4%，從 13 個月低點大幅反彈，因當局重申了穩定市場的決定，韓元同步走升。

南韓綜合指數 (KOSPI) 指數上漲 2.37%，報 2,416.64 點，此前該指數近期的跌勢已將其推向熊市邊緣；Kosdaq 小型股指數 (KOSDAQ) 漲逾 4%。在截至周一的四個交易日，這兩個指數成分股公司的總市值蒸發了 1000 億美元。

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韓元兌美元 (KRWUSD) 匯率上漲 0.4%，至 1,425.50 韓元。今年韓元兌美元匯率下跌近 10%，表現落後亞洲其他貨幣。

韓國當局一再承諾將採取一切措施穩定市場情緒，並稱考慮到該國經濟基本面，最近的市場走勢「過度」。總統尹錫悅驚險挺過彈劾案，但在野黨誓言要繼續推動他下台。

韓國政府在聯合聲明中稱，政府和韓國央行有足夠能力應對市場，將積極應對扭轉市場情緒。密切注意市場趨勢，將動用一切穩定市場的措施。韓國財政部長、央行總裁和金融監管機構每天開會評估金融市場。