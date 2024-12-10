美國感恩節銷售情況理想，有利年底前一波走勢

永誠資產管理處 2024-12-10 14:48

‌



美國溫和成長態勢不變，但川普新政府的實際政策利空影響仍要密切關注!

道瓊指數一週內小幅度在高檔橫向整理，尚未出現明顯的回檔測試支撐，筆者研判趨勢上仍是向上，但幅度並不會大，因為目前仍處於剛創高後的壓盤態勢。而關鍵時間點預計落在川普 1 月上任，上任前美股將保持適度活躍，個股進行位階調整，而上任後將走出明確的多空態度。

‌



而本週最重要的數據是非農就業數字，太多則攸關 12 月降息不成，太少也擔憂緊縮的加速，尤其是馬斯克擔任新成立的效率部，揚言大砍政府機關從業人員，因此成為市場熱議話題，而筆者認為從裁減人員，但也在其他產業創造新的就業職缺，這反而凸顯美國高度資本主義的特色，有別於日本接近終身雇用的安定制度，汰弱留強強化創新與產業發展，有利有弊。

感恩節的銷售情況，消費人口相較去年高基期小幅減少，但拉高了客單量，支撐了整體不錯的消費數據。法人看到溫和成長的美國經濟數據，在年末紛紛調高明年的樂觀預期，但筆者稍微保守看待，還是要緊盯川普上任後實際上的關稅行動，以及通膨影響，目前加墨、歐亞經濟體政府與股市反應都如驚弓之鳥，後續要尤其關注「調升幅度」、「海外設廠轉口貿易的審視嚴格與否」與「談判的彈性空間」，再做進一步基本面的研判。

台積電再度扮演支撐台股的腳色，持續帶來積極操作空間

本週台股呈現相較美股補漲，強勢反彈的態勢，沿 5 日線上攻，重新站穩 23000 點與所有均線之上。上漲的核心理由是台積電相關的利多消息支撐，INTEL CEO 的離職與三星技術與良率無法追趕上台積電，使得機構法人看好持續坐穩先進製程晶圓代工的龍頭寶座，並帶來良好的營收獲利，甚至擴散到相關供應鏈廠商。

在本週台股漲勢較集中在台積電與產業龍頭股，中小型股相對呈現漲跌互見，筆者建議針對於手中持股是否補漲，除了檢視產業基本面是否持續支持以外，至少在量價層面上，市場資金流向對股價的反應，只要不是紋風不動，甚至是拋售下行趨勢，都有潛在的機會。

投資前緣新觀點

川普的關稅貿易戰是潛在的最大風險，但筆者認為川普仍然保持可以溝通，鼓勵談判的態度，加上通膨全球政府都很忌憚，川普政府也會察覺到關稅雙面刃，對通膨上升的壓力，因此關稅調升幅度預計可控，不至於導致過多企業有無法吸收成本的情形。

至川普上任還有 1 個半月的時間，對於關稅戰的情況保持高度關注，並且納入投資決策中風險意識與關鍵時間點的研判，但筆者建議不需現在即全盤拋棄投資的機會，尤其以台股而言，資金的流動快速，但仍抱持多方看法，不乏題材軋空股的出現，因此中小型股位階仍偏低，具備展望調升與新訂單的機會，都有後續漲升的條件，就端看資金的流向而定。年底前把握順勢操作、勇於投資仍能有不錯的獲利機會。

（撰文者：永誠資產管理處）

↓精彩影片

【智慧投資新時代！錢生生不息由我們引領！資產顧問和你聊｜永誠國際 - 資產管理處】

填寫永誠資產管理處表單

【索取懶人包】抓住 AI 投資契機 讓財富搭上火箭

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。